A las 21:45 horas

Esta noche, Vicente Vallés estará en El Hormiguero

El periodista y escritor estará en el programa para hacer un repaso por la actualidad y presentar su próxima novela.

Vicente Vallés en El Hormiguero

Los invitados de El Hormiguero no dejan de sorprendernos. En esta ocasión, el programa nos brindará una noche marcada por la actualidad y el repaso político de la mano de Vicente Vallés.

Además, el presentador de las noches de Antena 3 Noticias nos presentará su última novela. Tras el éxito de Operación Kazán, su anterior libro, con La caza del ejecutor se consolida como uno de los narradores más adictivos del panorama actual y demuestra que domina la geopolítica actual como pocos.

Sobre él:

Nacido en Madrid, se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense. Su carrera periodística comenzó nada más terminar la carrera con tan solo 24 años participando en varios programas de Radio. Llegó a Atresmedia en el año 2011 y, desde entonces, se ha convertido en un auténtico referente en la información política nacional e internacional.

Esta noche, Vicente Vallés estará en El Hormiguero

