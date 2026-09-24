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Desde David Bisbal a Susana Abaitua y Maxi Iglesias: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

La próxima semana el plató de El Hormiguero se llenará de artistas. Cuatro actores, un cantante muy querido de nuestro país y uno de los grupos más icónicos del panorama nacional se sentarán junto a Pablo Motos.

invitados

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero continúa sorprendiendo en este inicio de temporada con los mejores invitados posibles. La próxima semana se sentarán junto a Pablo Motos: Susana Abaitua, Maxi Iglesias, Victoria Luengo, Hovik Keuchkerian, David Bisbal y Hombres G.

Lunes: Susana Abaitua y Maxi Iglesias

Arrancamos la semana por todo lo alto con la visita de Susana Abaitua y Maxi Iglesias, que nos presentarán su nueva película, titulada 'Nuda Propiedad', que se estrena en cines el 28 de septiembre. En ella, los intérpretes dan vida a una pareja próxima a los cuarenta que compra un piso a mitad de precio gracias a la nuda propiedad: el anciano dueño seguirá viviendo allí hasta morir. Lo que parecía una solución milagrosa pronto se convierte en una obsesión.

Susana Abaitua y Maxi Iglesias
Susana Abaitua y Maxi Iglesias | Antena 3

Martes: Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian

El martes nos visitarán Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian para hablarnos del estreno de 'Reina Roja 2: Loba Negra'. Se trata de la segunda parte de la ficción basada en la exitosa novela de Juan Gómez Jurado y que se estrena en Prime Video el próximo 2 de octubre. En los nuevos capítulos, Antonia Scott y su escudero Jon Gutiérrez deberán resolver un crimen relacionado con la mafia rusa en la Costa del Sol.

Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian
Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian | Antena 3

Miércoles: David Bisbal

El miércoles, volverá al programa nuestro buen amigo David Bisbal que nos va a presentar Eternos. Se trata de su nuevo disco con el que homenajea a los grandes cantantes de la canción melódica romántica de los años 60, 70 y 80. El álbum se publica el próximo 2 de octubre en diferentes formatos e incluye clásicos como Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, Quijote de Julio Iglesias o Qué sabe nadie de Raphael, entre otros grandes éxitos.

David Bisbal
David Bisbal | Antena 3

Jueves: Hombres G

Cerraremos la semana con la visita de los Hombres G, que estrenan su nuevo single 'Gilipollas'. Su nuevo tema se estrena al día siguiente, el 2 de octubre y con ellos charlaremos sobre todo lo que envuelve a ese término tan específico. El grupo, además, hablará de la gira que continúan ofreciendo en este 2026.

Hombres G
Hombres G | Antena 3
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