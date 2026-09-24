Alejandro Amenábar recuerda la noche en la que perdió, literalmente, un Premio Goya: "Me dijeron que apareció en la basura"

El Hormiguero ha cerrado su semana por todo con la visita de Alejandro Amenábar. El director de cine ha vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su exitosa carrera y para hablarnos de sus próximos proyectos profesionales.

Después de contarnos algunas curiosidades de su película 'Tesis', Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle al director de cine qué hizo para perder, literalmente, uno de los siete Premios Goyas que se había llevado por su trabajo en una noche.

"Fue porque realmente no pensábamos que íbamos a ganar", ha empezado explicando Amenábar. Él y su equipo fueron a un bar de Malasaña y apoyaron todos en una esquina. Ya de madrugada, se dio cuenta de que uno faltaba. ¡Escucha la anécdota completa en el vídeo de arriba!