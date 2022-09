Los 10 titulares que ha dejado Núñez Feijóo en su entrevista con Susanna Griso en Espejo Público

1. "De las 3 rebajas que el Gobierno ha aceptado, las 3 fueron propuestas por el PP"

Señala el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en el cara a cara que se llevó a cabo en el Senado se perdió la oportunidad de hablar de energía y de los trabajadores. "Le aseguro que lo intenté y le propuse al presidente hablar de esto. Traigo el plan que yo haría si fuese presidente del Gobierno", señala. Destaca además que en el mes de abril le propuso por escrito a Sánchez rebajar el precio del IVA del gas al 5%, el de la luz al 5% y "viendo que se topaba el gas que hiciera ese tope a quienes usan la cogeneración para abaratar su proceso productivo. De las 3 cuestiones que ha aceptado las 3 las propusieron las aportó el PP en abril", asegura.

2. "Ha quedado claro que el presidente se convirtió ayer en jefe de la oposición"

Apunta Feijóo que pidió al presidente del Ejecutivo un debate en el Senado porque "con la situación que tenemos es conveniente que se conozca la propuesta del Gobierno y la alternativa". "Ha quedado claro que el presidente del Gobierno se convirtió en un presidente bastante bronco y nervioso y el jefe de la oposición fue objeto del mayor ataque furibundo por parte del mayor ministro de un país". Cree el del PP que "si volviésemos a empezar la comparecencia el presidente hubiera cambiado de tono si es que tiene capacidad para cambiar, porque a veces parece que sigue siendo jefe de la oposición".

3. "Yo no me he quejado del tiempo en la comparecencia del Senado"

"Yo no me he quejado del tiempo en la comparecencia, solo se aprovecha cuando se tiene algo que decir", añade. Sostiene que el presidente tiene tiempo ilimitado pero al jefe de la oposición se le puede dar más tiempo. En Galicia la oposición tiene 45 minutos y esto se puede activar así. "Yo no me he quejado del tiempo, cuando se tiene algo que decir se puede aprovechar pero cuando se trata de destruir probablemente te estés destruyendo tú más que una personas que no se puede defender", afirma.

4. "El presidente del Gobierno sabe tanto de energía como de Galicia"

Asegura Feijóo que le sorprendió escuchar al presidente diciendo que en Galicia se había incrementado mucho la deuda, que en el ámbito rural se pagan impuestos o "que si le he quitado los libros de texto gratis a los niños". "Escuchar esto del secretario general del PSOE en Galicia que ha conseguido ser la última fuerza parlamentaria del PSOE es algo sorprendente. He sido el presidente de las comunidades de España que menos he aumentado la deuda pública. El presidente del Gobierno de Galicia sabe tanto casi como de energía. Es decir, de Galicia nada, de energía muy poco".

5. "Que Sánchez presuma de crecimiento económico es algo inaudito"

"Que el presidente del Gobierno de España presuma de crecimiento económico cuando somos los colistas de Europa en crecimiento económico desde la pandemia y los únicos que no han conseguido el PIB previo a la pandemia es algo inaudito. Que hable de gestión de las cuentas públicas cuando desde que llegó al Gobierno todos los días de deuda ha emitido 210 millones de euros de deuda pública diaria y lleva 320.000 millones de deuda pública".

6. "Yo creo que Pablo Iglesias se ha vuelto un poco más juicioso que el presidente del Gobierno"

Mantiene Feijóo que tiene la sensación de que Sánchez pretende ocupar el espacio electoral de Podemos o piensa que los españoles no tienen información. "Yo creo que Pablo Iglesias se ha vuelto un poco más juicioso que el presidente del Gobierno", mantiene. "Ha optado por escorarse a la izquierda, hacer un frente amplio de izquierdas y ha dejado huérfana la socialdemocracia", afirma. Señala que Sánchez "está produciendo una mutación política de su partido". "Si uno ve las figuras de González o Rubalcaba parece que son políticos que militan en partidos distintos. Insultar a todos los militantes y afiliados al PP que han elegido en un Congreso en Sevilla a su presidente y decir que se lo han elegido las empresas es un tic autoritario muy importante".

7. "Europa no va a extender la excepción ibérica al resto de Europa"

Cree Feijóo que la CE descarta extender la excepción ibérica porque produce 2 efectos: un incremento del consumo del gas y un coste de 200.000 millones de euros. "No convence a sus colegas ni tampoco el gasoducto de conexión con Francia (MidCat). El propio presidente ha dicho que eso era una inversión ruinosa. Vamos a ver exactamente cuál es el contexto del impuesto, si lo estableces de forma incorrecta los tribunales actúan y a ver si por precipitación estableces un recargo que los tribunales consideran ilegal y lo tenga que pagar el Gobierno siguiente".

8. "Sánchez es el es el dirigente que más gas licuado le está comprando a Putin"

El líder del PP no entiende que teniendo a Argelia como socio estratégico de suministro de gas "nos enfademos con los argelinos y le empecemos a comprar gas a los americanos con el coste que conlleva". Apunta además que desde España le compramos gas licuado a Rusia más que ningún otro país. "Cuando se dice que hay que hacer un boicot a Putin por la guerra hay que preguntar a Sánchez por qué es el dirigente que más gas licuado le está comprando. Ha hecho un disparate rompiendo el acuerdo y el equilibrio que teníamos con Argelia y Marruecos".

9. "Ayer pensé que Sánchez es un faltón"

Apunta Feijóo que durante su cara a cara en el Senado llegó a pensar que él era el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, Sánchez, "era un faltón". "Que el jefe del Gobierno se dedique a atacar al jefe de la oposición es lo contrario a un régimen democrático ordinario. Le dije a mi compañero Javier Maroto: "Yo ya soy el presidente del Gobierno y tengo un jefe de la oposición que realmente es un faltón".

Añade que "cuando Sánchez no sé a qué se dedicaba yo gestionaba en Madrid los 2 organismos más grandes del estado el Insalud y Correos". "Su experiencia política era haber sido concejal de la oposición del Ayuntamiento de Madrid. Creo que después de mi trayectoria en Madrid y con 13 años en la Comunidad gallega algunas cosas de gestión pública sé".

10. Feijóo a Susanna Griso: "Seguro que no le pagan las grandes empresas de los cenáculos madrileños"

En la despedida de su entrevista Feijóo ha destacado que lleva 28 temporadas en el sector político. "Seguro que no la pagan las grandes empresas de los cenáculos madrileños", le ha dicho a la presentadora Susanna Griso. "He tenido que echar una mano a los medios, también están en contra del Gobierno porque es el Gobierno de la gente, la gente cuando pueda votar, que vote", apostillaba sobre la crítica de Pedro Sánchez hacia algunos medios de comunicación a los que acusaba de ir en contra de su Gobierno.