¿Cómo ha encontrado José su vivienda al regresar tras el incendio?: Metales derretidos y "un milagro"

"Un milagro". Así define José el momento en el que volvió a entrar en su vivienda de Navas del Rey. Asegura que estaba convencido de que lo había perdido todo cuando fue evacuado y que nunca imaginó que el fuego pudiera cruzar el río y alcanzar su casa. Aunque las llamas no llegaron a destruir el interior de la vivienda, afirma que los daños materiales son muy importantes: la casa de invitados ha quedado calcinada, el vallado ha desaparecido, los depósitos de agua se han derretido y un coche deportivo histórico que conservaba desde los 18 años ha quedado completamente destruido.

“Jamás pensé que el fuego pudiera cruzar el río. Llevo 30 años aquí y nunca creí que llegaría hasta mi casa.”

José comenta que salió de su casa con rapidez porque pensaba que el incendio no llegaría hasta allí. Explica que, en apenas seis horas desde la evacuación, el fuego alcanzó su parcela. Aun así, asegura que entiende que los servicios de emergencia priorizaran la seguridad de los vecinos, aunque reconoce que le habría gustado disponer de algo más de tiempo para proteger su vivienda.

"La reconstrucción empieza desde cero"

Desde que regresó, José no ha dejado de trabajar. Explica que ha restablecido parcialmente el suministro de agua y electricidad y que continúa refrescando el terreno por miedo a que el fuego pueda reactivarse. Añade que todavía le esperan al menos dos meses de reparaciones y que en los próximos días se reunirá con el perito para evaluar todos los daños.

Además, cuenta que su mujer, que padece una enfermedad respiratoria, no puede volver de momento a la vivienda debido al humo que aún permanece en la zona. Por ello, asegura que está buscando un alquiler temporal donde también acepten a sus perros, una tarea que, según afirma, está resultando especialmente complicada.

"Pensé que lo había perdido todo"

José reconoce que el incendio ha cambiado su forma de afrontar el riesgo. Explica que llevaba tiempo preparando un sistema contra incendios en su finca, aunque no llegó a instalarlo antes de que comenzaran las llamas. Ahora asegura que será una de las primeras actuaciones que acometerá cuando termine la reconstrucción.

Durante la evacuación, dice que solo tuvo tiempo de coger la documentación, fotografías familiares, el ordenador, los medicamentos y la comida de sus perros. Recuerda que los recuerdos personales eran lo que más le preocupaba perder y sostiene que, aunque los daños materiales podrán repararse, hay objetos con un valor sentimental imposible de sustituir.

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