Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde, la entrevista más personal de Miguel Ángel Revilla, por primera vez en el plató Y ahora Sonsoles

El expresidente de Cantabria se abre en canal en el plató de Y ahora Sonsoles, esta tarde a partir de las 17:00h. ¿En qué punto está el conflicto judicial con el rey emérito? ¿Ha hablado con él? ¿Cómo es su vida apartado de la política?

Revilla

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, nunca ha tenido miedo a posicionarse. Sin pelos en la lengua y dispuesto a hablar claro, Revilla se sienta esta tarde en el plató de Y ahora Sonsoles para aclarar sus polémicas más recientes.

Tras meses de lucha por la demanda que interpuso contra él el rey emérito Juan Carlos I, Revilla sigue manteniéndose firme. El expolítico no se retracta de sus palabras en diferentes medios de comunicación y está dispuesto a seguir adelante con la batalla judicial.

La guerra con el rey emérito ha afectado mucho a nivel personal a Revilla, a su entorno y, sobre todo, a su matrimonio. Hoy, nos lo cuenta todo en plató, en su entrevista más cercana. ¡Esta tarde, a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores

Cayetano Martínez de Irujo, arremete contra Mar Flores tras saber de su nuevo libro: "¿Temer de qué? No, miedo ninguno"

Revilla

Esta tarde, la entrevista más personal de Miguel Ángel Revilla, por primera vez en el plató Y ahora Sonsoles

El peligro de las maras.

Altares satánicos y armas de guerra: así operaba la peligrosa mara latinoamericana desarticulada en Barcelona

Primeras fotos de la infanta Sofía en la universidad
Familia Real

Filtradas las primeras imágenes de la infanta Sofía en la universidad: "Esto ha sido un patinazo"

"Si tuvierais que volver con un ex, ¿con cuál sería?": el sábado, Loles León y Bibiana Fernández revolucionan el plató de Emparejados
A las 22:00h

"Si tuvierais que volver con un ex, ¿con cuál sería?": este sábado, Loles León y Bibiana Fernández revolucionan el plató de Emparejados

Polémica en Espejo Público.
LEY TRANS

Las 'perlas' del exmagistrado del Supremo Javier Borrego en 'Espejo Público': "Decir que el sexo es lo que uno siente en cada momento, no me parece"

Las declaraciones de Javier Borrego en contra de la Ley Trans han generado mucha polémica. El magistrado analiza sus declaraciones en el programa.

Joseba Arguiñano: carpaccio de tomate sobre crema de anacardo, un entrante elegante, ligero, vegano y lleno de sabor
Para 4 personas

¿Buscas una receta ligera, elegante y con extra de sabor? Prueba el carpaccio de tomate sobre crema de anacardo

¡Qué maravilla de ensalada la que ha preparado Joseba Arguiñano! El carpaccio de tomate sobre crema de anacardo no solo suena elegante, sino que tiene un perfil nutricional muy interesante.

Merluza con patatas guisadas, de Arguiñano: "Un clásico de los guisos caseros, fácil y reconfortante"

Receta de merluza con patatas guisadas, de Arguiñano: un combo ideal de sabor, ligereza y nutrición

Inocencio Arias

¿Debería España romper relaciones con Israel? Inocencio Arias responde: “Sánchez usa Palestina para tapar la corrupción y comprar votos”

La odisea de encontrar piso en Madrid.

La odisea de un redactor de Espejo Público para encontrar piso de alquiler en Madrid: "Si esta casera era así, a la larga no me interesaba"

Publicidad