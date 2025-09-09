A partir de las 17:00
Esta tarde, la entrevista más personal de Miguel Ángel Revilla, por primera vez en el plató Y ahora Sonsoles
El expresidente de Cantabria se abre en canal en el plató de Y ahora Sonsoles, esta tarde a partir de las 17:00h. ¿En qué punto está el conflicto judicial con el rey emérito? ¿Ha hablado con él? ¿Cómo es su vida apartado de la política?
Publicidad
Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, nunca ha tenido miedo a posicionarse. Sin pelos en la lengua y dispuesto a hablar claro, Revilla se sienta esta tarde en el plató de Y ahora Sonsoles para aclarar sus polémicas más recientes.
Tras meses de lucha por la demanda que interpuso contra él el rey emérito Juan Carlos I, Revilla sigue manteniéndose firme. El expolítico no se retracta de sus palabras en diferentes medios de comunicación y está dispuesto a seguir adelante con la batalla judicial.
Más Noticias
- Jorge Cadaval, de Los Morancos, se sincera sobre su sexualidad: "Había una época en la que te decían barbaridades por la calle"
- Lourdes Ornelas, viuda de Camilo Sesto, sobre la difícil situación de su hija: "Es una enfermedad y voy a apoyarla"
- Sonia vive separada de su marido por el precio de la vivienda: "Mis hijos echan de menos a su padre, es muy duro"
La guerra con el rey emérito ha afectado mucho a nivel personal a Revilla, a su entorno y, sobre todo, a su matrimonio. Hoy, nos lo cuenta todo en plató, en su entrevista más cercana. ¡Esta tarde, a partir de las 17:00h en Antena 3!
Publicidad