A partir del lunes, nuevos programas de Cocina abierta con Karlos Arguiñano: "¡Pintaca!"

El cocinero vasco volverá a sorprendernos con platos para conquistar a toda la familia y mejorar nuestro día a día, de lunes a viernes en Antena 3.

Patri Bea
Publicado:

Karlos Arguiñano ha continuado acompañándonos diariamente durante este verano, pero, a partir del próximo lunes, lo hará mostrándonos nuevas recetas que nos facilitarán nuestro día a día y con las que conquistaremos todos los paladares de nuestras casas.

Comida rica y humor del bueno es lo que continúa prometiéndonos Cocina abierta con Karlos Arguiñano, un programa que lleva años conquistando a la audiencia y en el que también participan Joseba y Eva Arguiñano, hijo y hermana del cocinero.

Entrantes, postres, carnes, pescados, arroces y todo tipo de comidas nacionales e internacionales es lo que veremos en los nuevos programas del cocinero. Os esperamos el lunes, a las 13:30h en Antena 3.

Programas

