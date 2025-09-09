El chantaje que sufrió Mar Flores por las fotos con Lequio: "En ningún momento se me ocurrió que me fuera a traicionar así"

Mar Flores rompe su silencio sobre asuntos de los que no ha hablado nunca en sus memorias. Bajo el título de Mar en calma, la autobiografía de la modelo saldrá mañana a la venta.

En Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso a las memorias en exclusiva, donde Mar Flores recuerda sus relaciones más polémicas, entre ellas la que tuvo con Alessandro Lequio.

Fueron precisamente unas fotografías con el conde Lequio las que pusieron en el ojo del huracán a la modelo. Según contó ayer en El Hormiguero, hubo personas interesadas en hacer creer que Mar le había sido infiel a Fernando Fernández-Tapias sacando a la luz estas fotos dos años después de que rompieran su relación.

Mar escribe en sus memorias que, pese a que tuvo una reunión con Lequio para que le entregara todas las copias que tenía y evitar así que las publicara, este mintió. "Quedó claro que nuestra relación fue honesta por mi parte", advierte, "y quedó claro también que me engañó y se quedó con copias".

La modelo confiesa en su libro que confió tan plenamente en Lequio, que jamás pensó que la traicionaría, por lo que el golpe fue doble: "Fue cruel, despiadado, injusto y, sobre todo, fue mentira que yo traicionara a Fernando con él". ¡Dale al play para escuchar el extracto de las memorias!