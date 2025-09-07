Antena 3 LogoAntena3
Emparejados arrasa en su estreno con un 13% de audiencia, líder y lo más visto de la noche del sábado

Emparejados se estrena por todo lo alto con Joaquín Sánchez y Susana Saborido al frente, que lidera y es lo más visto de la noche del sábado.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido

Julián López
Emparejados se ha estrenado en Antena 3 arrasando en la noche del sábado. La nueva temporada, presentada por Joaquín Sánchez y Susana Saborido, ha sido líder y lo más visto de la noche tanto en el Prime Time (12,1%) como en el Late Night (11,8%).

Emparejados firma un 13% de share medio aventajando a todos sus rivales +1,6 y +5,6 puntos y alcanza +3,1M de espectadores únicos. El programa de Antena 3 es también en Mujeres (16,1%), Hombres (9,3%), 55 a 64 años (13%) y más de 65 (17,4%). Además, conquista a casi todos los ámbitos territoriales, destacando Valencia (14%) y Canarias (18,1%).

La madre de María José Suárez se sincera sobre Álvaro Muñoz Escassi

El primer programa ha contado con la visita de Bertín y Alejandra Osborne, quienes se han divertido con Joaquín y Susana contando sus secretos e intimidades. Mientras que el presentador de Canal Sur ha arrancado el programa contando una exclusiva, el exfutbolista se ha mojado al revelar con qué famoso le gustaría hacer un trío.

Padre e hija han pisado el plató de Emparejados con muchas ganas de divertirse junto a Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

David ha elegido a Nadia para jugárselo todo en el Beso o cobra, pero uno de los dos no ha sido sincero. ¿Quién se ha convertido en un traidor por 6.000 euros?

