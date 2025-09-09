Antena 3 LogoAntena3
Bahar y Evren preparan muy ilusionados su boda, esta noche en Renacer

A pesar del dolor por descubrir que no serán padres, ambos ultiman detalles para convertirse en marido y mujer.

Patri Bea
Publicado:

Aunque todavía no han terminado de digerir la noticia del embarazo ectópico de Bahar y el dolor por no poder ser padres, Evren y su chica siguen adelante con sus planes de boda y ultiman los detalles de un día que está a punto de llegar.

Duro golpe para Bahar y Evren: Rengin les confirma que se debe interrumpir el embarazo

A pesar de que a Umay y a Uras no les hacía mucha ilusión que su madre volviese a casarse, parece que saber que están pasando por un momento complicado, les ha hecho ver la situación de otra manera.

Çagla continúa siendo el mayor apoyo de Bahar y también está muy ilusionada con la boda, sin embargo, ella parece que todavía sigue teniendo ciertas dudas. ¿Acabará dándole el ‘, quiero’ a Evren? ¡No te pierdas esta noche, la ceremonia de compromiso a partir de las 22:50h en Antena 3!

