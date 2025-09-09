Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Begoña Villacís, sobre la 'doble vida' de Ábalos: "Resulta sorprendente porque él era una persona muy encantadora"

Carolina Perales, la exmujer de José Luis Ábalos, ha roto su silencio. Después de contar el calvario que vivió durante su matrimonio, el exministro ha respondido.

Begoña Villacís

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

José Luis Ábalos continúa en el ojo del huracán. Tras relacionarse con un escándalo de presunta corrupción y gestión de mordidas en el Partido Socialista, salió a la luz su relación con algunas prostitutas, escorts o actrices porno, entre otras.

Su exmujer Carolina Perales ha roto su silencio tras 13 años de matrimonio y dos hijos en común. Esta ha confesado que llegó a sentir miedo y que, con el tiempo, descubrió la doble vida de Ábalos.

Begoña Villacís, que conoció a Ábalos durante su etapa en política, se ha mostrado sorprendida ante el escándalo. "Era una persona muy encantadora, como muy tierna", señala.

La exvicealcaldesa de Madrid ha comparado el caso con el de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar. Esta terminó hablando públicamente sobre el caso de corrupción, como ha hecho Perales.

La respuesta de Ábalos a su exmujer no ha tardado en llegar. El exministro se presenta cómo víctima y niega la versión de Perales. "Igual los maltratados somos otros", advierte, "he sido utilizado por Santos Cerdán y Koldo García".

Cada vez son más los testimonios que señalan a Ábalos, pese a que él niega los hechos. ¿Terminará el escándalo dinamitando su vida por completo?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Revilla

La dura confesión de Miguel Ángel Revilla: "He sido un mal padre de familia"

Revilla

La emoción de Miguel Ángel Revilla al recordar a su hermano: "Nunca me he repuesto de su muerte"

Begoña Villacís

Begoña Villacís, sobre la 'doble vida' de Ábalos: "Resulta sorprendente porque él era una persona muy encantadora"

Mar Flores
Exclusiva

El chantaje que sufrió Mar Flores por las fotos con Lequio: "En ningún momento se me ocurrió que me fuera a traicionar así"

Mar Flores
Exclusiva

Mar Flores relata cómo fue su despedida con Fernández-Tapias: "Lo orquestó todo para despedirse de mí porque se vio ya muy enfermo"

Malú, coach de La Voz
Nueva temporada

Malú busca emocionarse en la nueva temporada de La Voz: ‘Quiero artistas que me hagan sentir’”

La cantante regresa como coach a La Voz con un objetivo muy claro: encontrar concursantes capaces de transmitir y emocionar. Malú asegura que lo que más valora en un talent no depende del registro vocal, sino de la capacidad de traspasar con su interpretación.

A partir del lunes, nuevos programas de Cocina abierta con Karlos Arguiñano: "¡Pintaca!"
Más recetas

A partir del lunes, nuevos programas de Cocina abierta con Karlos Arguiñano: "¡Pintaca!"

El cocinero vasco volverá a sorprendernos con platos para conquistar a toda la familia y mejorar nuestro día a día, de lunes a viernes en Antena 3.

Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores

Cayetano Martínez de Irujo, arremete contra Mar Flores tras saber de su nuevo libro: "¿Temer de qué? No, miedo ninguno"

Revilla

Esta tarde, la entrevista más personal de Miguel Ángel Revilla, por primera vez en el plató Y ahora Sonsoles

El peligro de las maras.

Altares satánicos y armas de guerra: así operaba la peligrosa mara latinoamericana desarticulada en Barcelona

Publicidad