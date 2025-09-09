Begoña Villacís, sobre la 'doble vida' de Ábalos: "Resulta sorprendente porque él era una persona muy encantadora"

José Luis Ábalos continúa en el ojo del huracán. Tras relacionarse con un escándalo de presunta corrupción y gestión de mordidas en el Partido Socialista, salió a la luz su relación con algunas prostitutas, escorts o actrices porno, entre otras.

Su exmujer Carolina Perales ha roto su silencio tras 13 años de matrimonio y dos hijos en común. Esta ha confesado que llegó a sentir miedo y que, con el tiempo, descubrió la doble vida de Ábalos.

Begoña Villacís, que conoció a Ábalos durante su etapa en política, se ha mostrado sorprendida ante el escándalo. "Era una persona muy encantadora, como muy tierna", señala.

La exvicealcaldesa de Madrid ha comparado el caso con el de Julián Muñoz y Mayte Zaldívar. Esta terminó hablando públicamente sobre el caso de corrupción, como ha hecho Perales.

La respuesta de Ábalos a su exmujer no ha tardado en llegar. El exministro se presenta cómo víctima y niega la versión de Perales. "Igual los maltratados somos otros", advierte, "he sido utilizado por Santos Cerdán y Koldo García".

Cada vez son más los testimonios que señalan a Ábalos, pese a que él niega los hechos. ¿Terminará el escándalo dinamitando su vida por completo?