Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne 

Una traición que deja sin palabras a Susana Saborido: “No me lo esperaba”

David ha elegido a Nadia para jugárselo todo en el Beso o cobra, pero uno de los dos no ha sido sincero. ¿Quién se ha convertido en un traidor por 6.000 euros?

Carmen Pardo
David ha disfrutado del Beso o cobra con dos candidatas espectaculares, Nadia por la grada rosa que iba apadrinada por Joaquín y Susana y Dèlia, la candidata de la grada azul apadrinada por Bertín y Alejandra.

Ambas candidatas han ido desvelando sus secretos en el programa, desde el trío que protagonizó Nadia con su expareja y una amiga hasta el secreto de Dèlia en el que confesaba haber sido doble de ropa interior de una famosa presentadora.

Unas confidencias que a David le han ido gustando a lo largo de ir conociéndolas y que han llegado a escandalizar en algún momento a Susana Saborido.

A la hora de decidir, David opta por Nadia para protagonizar el momento del Beso o cobra.

En el juego si ambos eligen beso se llevan 6.000 euros y un viaje a Punta Cana, si uno elige beso y otro cobra, el traidor se llevará los 6.000 euros y si ambos eligen cobra se irán de Emparejados con las manos vacías.

La pareja parecía tener mucha química, pero en el último momento uno de los dos ha elegido cobra traicionando al otro candidato. Una traición que ha dejado boquiabiertos a los padrinos, “no me lo esperaba”, ha asegurado Susana Saborido. ¿Quién habrá sido el traidor?

Una primicia, la soltería y los fracasos sexuales en la visita de Bertín y Alejandra Osborne en Emparejados

