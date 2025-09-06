Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne   

Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Conseguí acercarme a Maluma diciendo que era tu mujer”

Los secretos del matrimonio salen a la luz con tal de evitar el plato picante de la prueba. Así es como Susana Saborido le ha explicado a Joaquín cómo conoció a Maluma.

Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Conseguí acercarme a Maluma diciendo que era tu mujer”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

En la primera pregunta de la Piramide del picante, los presentadores han contado con qué famoso les gustaría hacer un trío, aunque no han conseguido ponerse de acuerdo entre ambos.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido revelan con qué famoso harían un trío

En la segunda pregunta, Joaquín Sánchez y Susana Saborido han descubierto que ha sido lo más vergonzoso que han hecho para conseguir algo gracias a ser famoso.

Susana Saborido ha relatado cómo se acercó a Maluma junto a él explicándole que era la mujer de Joaquín. “Me daba vergüenza soltarle todo lo que lo solté para hacerme una foto con él”, ha contado la mujer de Joaquín.

Susana Saborido ha confesado que ha llegado a invitar a Maluma a su casa.

Joaquín ha contado su historia más vergonzosa que fue hace relativamente poco con un grupo de amigos. “Les dije a mis amigos que teníamos un palco y cuando llegamos estábamos con todos los ultras”.

Un momento en el que el exfutbolista le echó cara y acabó consiguiendo un palco para estar con sus amigos.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Conseguí acercarme a Maluma diciendo que era tu mujer”

Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Conseguí acercarme a Maluma diciendo que era tu mujer”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido revelan con qué famoso harían un trío

Joaquín Sánchez y Susana Saborido revelan con qué famoso harían un trío

Bertín Osborne se la juega por su hija en la pirámide del picante

“El rabo también se come”: Bertín Osborne se la juega por su hija en la pirámide del picante

Alejandra Osborne desvela la obsesión que no aguanta de Bertín: “Es horrible”
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

Alejandra Osborne desvela la obsesión que no aguanta de Bertín: “Es horrible”

Joaquín, sobre las manías de Susana Saborido en la cama
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

Joaquín, sobre las manías de Susana Saborido en la cama: “No tengo más remedio que dormir desnudo”

La exclusiva de Bertín Osborne en Emparejados
Emparejados | Bertín y Alejandra Osborne

La exclusiva de Bertín Osborne en Emparejados: “Me he hecho la vasectomía”

El invitado ha desvelado sin tapujos que ha decidido ‘cortarse la coleta’ tras la prole de descendientes que tiene. ¿Cómo ha reaccionado su hija al conocer la noticia?

El Hormiguero
¡No te lo pierdas!

Lady Gaga pone el ritmo a El Hormiguero con ‘Zombieboy’: así es el baile oficial de la nueva temporada

El equipo de El Hormiguero ha preparado el nuevo baile con el que darán comienzo a cada programa de esta vigésima temporada.

Extraescolares

Karen, sobrepasada por las extraescolares de su hijo: "Solo por la equipación de fútbol son 100 euros y, si no, no juega"

Rosa, concursante de Pasapalabra

Rosa, tras sus 200 programas en Pasapalabra: “Las mujeres tenemos menos confianza para exponer nuestra ignorancia y conocimientos”

"El día que lleve a una pareja ahí, es el definitivo": Ester Expósito confiesa sus 'manías' amorosas a Trancas y Barrancas

Ester Expósito revela sus costumbres en pareja en un divertido juego televisivo

Publicidad