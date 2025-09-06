Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Conseguí acercarme a Maluma diciendo que era tu mujer”

En la primera pregunta de la Piramide del picante, los presentadores han contado con qué famoso les gustaría hacer un trío, aunque no han conseguido ponerse de acuerdo entre ambos.

En la segunda pregunta, Joaquín Sánchez y Susana Saborido han descubierto que ha sido lo más vergonzoso que han hecho para conseguir algo gracias a ser famoso.

Susana Saborido ha relatado cómo se acercó a Maluma junto a él explicándole que era la mujer de Joaquín. “Me daba vergüenza soltarle todo lo que lo solté para hacerme una foto con él”, ha contado la mujer de Joaquín.

Susana Saborido ha confesado que ha llegado a invitar a Maluma a su casa.

Joaquín ha contado su historia más vergonzosa que fue hace relativamente poco con un grupo de amigos. “Les dije a mis amigos que teníamos un palco y cuando llegamos estábamos con todos los ultras”.

Un momento en el que el exfutbolista le echó cara y acabó consiguiendo un palco para estar con sus amigos.