¿Qué relación tienen Bertín Osborne y Susana Saborido?

“Oye que estoy nerviosa de verdad” ha asegurado Susana Saborido cuando Bertín Osborne ha entrado al plató de Emparejados.

“Después de tantos años a tu lado todavía me pongo nerviosa” ha confesado la mujer de Joaquín.

Joaquín Sánchez ha explicado que su mujer lleva tres años trabajando como colaboradora en el Show de Bertín, programa que el presentador andaluz hace para Canal Sur.