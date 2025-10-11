Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho
El apasionado beso de Corbacho a Joaquín: “Tú no eres cualquiera, tú eres el capitán”
El presentador y el invitado han tenido que recrear un beso de una pareja tras 25 años juntos. Un momento que José Corbacho ha aprovechado para tener unas emotivas palabras con Joaquín.
Publicidad
La química y el buen rollo se ha transmitido entre Joaquín y José Corbacho al tener que recrear un beso de una pareja que llevara 25 años juntos. Ambos saben lo que es estar ese tiempo en pareja y lo han recreado a la perfección.
Corbacho le ha dado unas directrices a Joaquín sobre el beso, desde los inicios de una relación, “la gente se tiene que besar siempre, yo un beso de amor no se lo doy a cualquiera, pero tú no eres cualquiera, eres el capitán”.
Unas bonitas palabras del invitado para el presentador de Emparejados.
Publicidad