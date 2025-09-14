Antena 3 LogoAntena3
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Bibiana Fernández y Loles León: “Nos conocimos en Barcelona cuando Franco estaba caliente todavía”

Las actrices llevan más de 40 años de amistad y han relatado cómo se conocieron en Barcelona en los años 80.

Loles León trabajaba en Barcelona cuando fue Bibiana Fernández junto a Juanito Navarro. Esa fue la primera vez que ambas actrices se conocieron, alrededor de los años 80, “Franco estaba caliente todavía”, ha afirmado Bibiana Fernández sobre la época en la que coincidieron.

Tras ese encuentro, trabajar junto a Pedro Almodóvar las convirtió en familia. En “Mujeres al borde de un ataque de nervios” ambas trabajaron juntas, un papel en el que Loles León cantaba y ha rememorado la escena en Emparejados.

