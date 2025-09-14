Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Las invitadas de Emparejados no han podido evitar hacer un chascarrillo al ver cómo las habían colocado en los asientos y la diferencia de altura que tienen.

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Bibiana Fernández y Loles León son dos amigas y actrices que llegan al plató con muchas ganas de divertirse.

Al ver a su compañera sentada, Bibiana Fernández no ha podido evitar bromear con la altura de Loles León, “esto lo teníamos que haber probado, si parece que la llevo al parque”, ha confesado la actriz.

Por su parte, Loles León ha seguido con la ironía de su amiga poniendo su parte de humor, “me acaba de recoger de la guardería y ya me ha traído”, concluía la invitada.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo!

¿Con qué coach de La Voz te irías? ¡Descúbrelo en este test!

La receta estrella de Arguiñano: berenjenas rellenas de boloñesa

Las berenjenas rellenas de carne de Karlos Arguiñano: "Es una receta con la que se triunfa siempre"

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Mar Flores
Repasamos

La verdad definitiva de Mar Flores: desde su relación con Fernández-Tapias hasta su portada con Lequio

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad
Crónica Loles León y Bibiana Fernández

Loles León y Bibiana Fernández suben la temperatura en Emparejados: secretos, humor y una gran amistad

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

“Te dije que no era de fiar”: Loles León y Bibiana Fernández auguraron la cobra

Las actrices tenían una premonición sobre lo que iba a pasar entre Encarna y Ramón en el Beso o cobra.

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

La curiosidad de Susana Saborido por los masajes tántricos: “Yo quiero abrir los chacras”

Ramón, otro de los candidatos de Encarna, es profesional de los masajes tántricos, un oficio que ha despertado la curiosidad de Susana Saborido.

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

Joaquín, al conocer a Eduardo: “Es la primera vez que voy a defender a un sevillista”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

El mensaje de Loles León a Susana Saborido: “El verdadero amor es cuando te chupan los dedos de los pies con pelotillas”

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

“Eres muy mamarracho”: la reacción de Susana Saborido al ver la fotografía más picante de Joaquín

Publicidad