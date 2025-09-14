Bibiana Fernández bromea al ver sentada a Loles León: “Esto lo teníamos que haber probado porque parece que la llevo al parque”

Bibiana Fernández y Loles León son dos amigas y actrices que llegan al plató con muchas ganas de divertirse.

Al ver a su compañera sentada, Bibiana Fernández no ha podido evitar bromear con la altura de Loles León, “esto lo teníamos que haber probado, si parece que la llevo al parque”, ha confesado la actriz.

Por su parte, Loles León ha seguido con la ironía de su amiga poniendo su parte de humor, “me acaba de recoger de la guardería y ya me ha traído”, concluía la invitada.