El Hormiguero repite como el programa más visto de la noche y líder absoluto en febrero

El Hormiguero vuelve a liderar un mes más, afianzando su posición como el programa más visto de la noche y líder absoluto un mes más (14,5% y 1,9 M). Además, El Hormiguero alcanza la mayor distancia de la temporada con el siguiente programa (+3,4 puntos), y es el formato con más espectadores únicos de la televisión, con 4,3 millones de media en cada emisión de febrero.

Antena 3 continúa en febrero arrasando en audiencias. La cadena revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando 19 meses consecutivos como cadena más vista. Con un 13,1% de cuota, crece por segundo mes consecutivo y logra mejorar respecto a febrero del pasado año gracias a la fortaleza y estabilidad de su programación. Así, sigue imbatible. Antena 3 logra la mayor ventaja en 30 años en un mes de febrero sobre su competidor privado (+4,3 puntos), desde 1996, y amplía su ventaja sobre la siguiente opción (+0,9 puntos). Otro mes más, sus contenidos triunfan de la mañana a la noche, consiguiendo nuevamente los informativos, los programas y las series más vistos de la televisión.

En febrero, mantiene su hegemonía absoluta en entretenimiento, logrando de nuevo los programas más vistos de la TV: El Hormiguero, Pasapalabra y La ruleta de la suerte en el top 3 siendo líderes imbatibles. Además, este mes Pasapalabra entrega su mayor bote de la historia a Rosa en un hito que se convierte emisión más vista de febrero tras sumar su audiencia en diferido con un total de 3.933.000 espectadores. En cuanto a las apuestas estelares de Prime Time, al liderazgo de El Desafío, se suma el de El Capitán en Japón y Atrapa un millón en las noches de miércoles y sábados, respectivamente.