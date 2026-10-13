Vuelve a ver la entrevista completa a María del Monte en El Hormiguero

María del Monte ha visitado El Hormiguero para compartir una noche llena de anécdotas, recuerdos y buen humor. La cantante ha repasado algunos de los momentos más importantes de su trayectoria y ha mostrado su lado más cercano.

Uno de los primeros temas que han tratado ha sido el trauma que experimentó la invitada con la muerte. Según ha dicho, perdió el hambre y estuvo un año llorando por un sueño que tuvo con la tumba de su abuela.

A raíz de esto, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo consiguió sobrellevar la pérdida de sus padres y su hermano. María ha contado cómo consiguió superar semejante bache y ha hablado sobre qué diferencias encontró en cada duelo.