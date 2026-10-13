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María del Monte habla sobre la pérdida de su hermano y sus padres: "Fue terrorífico"

La artista ha hablado sobre algunos de los episodios más duros que ha atravesado en su vida.

María del Monte habla sobre la pérdida de su hermano y sus padres: "Fue terrorífico"

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La música y el buen humor han llegado a El Hormiguero de la mano de María del Monte. La artista sevillana ha hablado de su presente profesional y ha compartido algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer como consiguió la invitada sobrellevar la pérdida de su hermano y su padre. Según ha contado la invitada, el fallecimiento de su hermano se lo ocultó a su madre durante meses porque esta tenía 90 años.

Sobre la pérdida de sus padres, María ha contado la diferencias que sintió entre uno y otro. Tal y como ha revelado, a su madre fue ella misma la que le cerró los ojos mientras que con su padre no pudo ni entrar a verle en el tanatorio.

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