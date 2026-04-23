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Vuelve a ver la entrevista completa a Alaska en El Hormiguero

La artista ha disfrutado de una noche inolvidable repleta de humor y confesiones.

Vuelve a ver la entrevista completa a Alaska en El Hormiguero

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La visita de Alaska a El Hormiguero ha estado marcada por su naturalidad y su carácter único. Entre risas y confidencias, ha repasado algunos de los momentos más destacados de su trayectoria.

Mientras repasaban las canciones de su último disco, Pablo Motos le ha preguntado por el "síndrome de París". Según ha contado la invitada, este consiste en cuestionar si realmente estás enamorado de tu pareja o no y ha aprovechado el tema para declarar, una vez más, su amor por Mario Vaquerizo.

La declaración de amor de Alaska a Mario Vaquerizo que demuestra que sigue enamorada

Tras esto, Alaska ha revelado cómo es y ha sido ella cuando sale de fiesta. La artista ha revelado que es una "mala bebedora" porque el alcohol le da sueño así que no suele beber nada más allá de la sidra.

Además, también ha habido tiempo para recordar el paso de Trancas y Barrancas por Mask Singer. Petancas, dolido con sus compañeras hormigas, ha cargado contra su actuación entre risas.

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