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"Soy muy mala bebedora": Alaska se sincera sobre su experiencia de la noche

Alaska ha visitado El Hormiguero y ha querido confesar cuál es su relación con las noches y, en concreto, con el alcohol.

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Borja Tamayo
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El Hormiguero termina la semana por todo lo alto con Alaska. La cantante ha visitado el programa para presentar su último álbum, donde una de sus canciones habla sobre todas esas veces que uno se arrepiente por enviar mensajes a deshora (presumiblemente influido por los efectos del alcohol).

Sin embargo, esto no es una anécdota a la que la ex de Fangoria esté precisamente acostumbrada. Y es que, según ha contado, es "muy mala bebedora". No es que sea abstemia, ya que le encanta la sidra. Ahora bien, no tiene suficiente aguante: "Yo si bebo, caigo redonda".

Alaska afirma haber sido "agitadora nocturna" como dueña de discotecas. Si bien lo era sin beber, sí tenía que soportar a aquellos que hablaban más de la cuenta por las noches como buenamente podía.

Eso sí, con copas de más o sin ellas, Alaska es una de las reinas de la fiesta en España. Lo fue en los 80 y lo sigue siendo hoy.

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