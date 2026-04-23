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Petancas, dolido por la aparición de Trancas y Barrancas en Mask Singer: "Me parece una vergüenza"

Las hormigas protagonizaron uno de los momentazos de la temporada siendo la primera vez que se ve "un muñeco dentro de otro".

Petancas, dolido por la aparición de Trancas y Barrancas en Mask Singer: "Me parece una vergüenza"

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Alaska ha llegado a El Hormiguero con su estilo inconfundible y su personalidad arrolladora. La artista ha compartido anécdotas, reflexiones y momentos llenos de humor que han conectado con el público.

En este momento, Barrancas y Petancas han aparecido en el plató para comentar el paso de las hormigas por Mask Singer. Petancas, dolido porque no apareció, ha cargado contra la 'traición' de sus compañeras: "Es una vergüenza", ha dicho entre risas.

Barrancas, por su parte, ha preguntado a Alaska por su paso por el programa como máscara e investigadora y ha revelado cómo fue adentrarse dentro de un disfraz tan divertido como el de las Chanclas del formato. ¡Imperdible!

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