Petancas, dolido por la aparición de Trancas y Barrancas en Mask Singer: "Me parece una vergüenza"

Alaska ha llegado a El Hormiguero con su estilo inconfundible y su personalidad arrolladora. La artista ha compartido anécdotas, reflexiones y momentos llenos de humor que han conectado con el público.

En este momento, Barrancas y Petancas han aparecido en el plató para comentar el paso de las hormigas por Mask Singer. Petancas, dolido porque no apareció, ha cargado contra la 'traición' de sus compañeras: "Es una vergüenza", ha dicho entre risas.

Barrancas, por su parte, ha preguntado a Alaska por su paso por el programa como máscara e investigadora y ha revelado cómo fue adentrarse dentro de un disfraz tan divertido como el de las Chanclas del formato. ¡Imperdible!