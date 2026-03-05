Marc Giró y Pablo Motos dan vueltas mientras se retratan: "Nunca había hecho esto con un hombre"

El invitado de El Hormiguero ha contestado a las preguntas de Pablo Motos con su picante humor. Tras la entrevista y la charla con Trancas y Barrancas, Marc Giró y el presentador se han retado a realizar un retrato del otro, pero con una complejidad extra.

Ambos se han sentado en un giroscopio, uno en frente del otro. La dificultad de la prueba ha llegado cuando ambos han comenzado a dar vueltas y han intentado dibujar lo mejor posible. Durante el experimento, la risa nerviosa de Marc Giró ha demostrado la adrenalina. "¡Pablo, Pablo!" ha gritado el invitado durante las vueltas.

Una vez terminado el retrato, ambos han mostrado sus dibujos, no sin antes mencionar el mareo que estaban sufriendo, "ahora hay que salir con dignidad". Ambos dibujos han quedado mejor de lo que se esperaba, en su dibujo, Marc Giró ha incluido hasta unos corazones con los que ha demostrado el buen rollo.

Un divertidísimo momento entre ambos compañeros ¡Revive la escena en el vídeo de arriba!