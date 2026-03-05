Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Divertidísimo

Marc Giró y Pablo Motos dan vueltas mientras se retratan: "Nunca había hecho esto con un hombre"

El divertido experimento al que se han sometido ambos presentadores en el que se han dibujado el uno al otro mientras giraban a toda velocidad.

Giroscopio en El Hormiguero

Publicidad

El invitado de El Hormiguero ha contestado a las preguntas de Pablo Motos con su picante humor. Tras la entrevista y la charla con Trancas y Barrancas, Marc Giró y el presentador se han retado a realizar un retrato del otro, pero con una complejidad extra.

Ambos se han sentado en un giroscopio, uno en frente del otro. La dificultad de la prueba ha llegado cuando ambos han comenzado a dar vueltas y han intentado dibujar lo mejor posible. Durante el experimento, la risa nerviosa de Marc Giró ha demostrado la adrenalina. "¡Pablo, Pablo!" ha gritado el invitado durante las vueltas.

Una vez terminado el retrato, ambos han mostrado sus dibujos, no sin antes mencionar el mareo que estaban sufriendo, "ahora hay que salir con dignidad". Ambos dibujos han quedado mejor de lo que se esperaba, en su dibujo, Marc Giró ha incluido hasta unos corazones con los que ha demostrado el buen rollo.

Un divertidísimo momento entre ambos compañeros ¡Revive la escena en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Marc Giró en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Marc Giró en El Hormiguero

Giroscopio en El Hormiguero

Marc Giró y Pablo Motos dan vueltas mientras se retratan: "Nunca había hecho esto con un hombre"

Marc Giró, sobre cómo es trabajar con su marido: "Yo me dejo dirigir muchísimo"

Marc Giró, sobre cómo es trabajar con su marido: "Yo me dejo dirigir muchísimo"

Marc Giró en El Hormiguero
Increíble

Marc Giró cuenta cómo fue su descubrimiento de Tamara Falcó: "Eso es la defensa de España y lo demás son tonterías

La opinión de Marc Giró sobre 'tener un personaje': "Esto de la autenticidad puede llegar a ser una jaula"
Muy curioso

La opinión de Marc Giró sobre 'tener un personaje': "Esto de la autenticidad puede llegar a ser una jaula"

Juanma Moreno, entre los próximos invitados de El Hormiguero
Bienvenidos

Juanma Moreno, entre los próximos invitados de El Hormiguero

El Hormiguero tendrá la oportunidad de disfrutar de una de las semanas con más invitados que se recuerda.

4-rosco5m
El Rosco | 5 de marzo

La barbaridad de Alejandro y Javier en El Rosco: empate a 23 en un duelo trepidante

Los dos concursantes han desplegado su mejor juego en un cara a cara lleno de intensidad, luchando por un bote de 214.000 euros

2-optimismo

El idealismo de Irene Junquera en Pasapalabra: pleno en el ¿Dónde Están?, pero fuera de tiempo

3-ilusionismo

La sorpresa final de Jorge Luengo a Roberto Leal: mentalismo con un giro inesperado

1-vidaloca

Irene Junquera se pone las ‘Zapatillas’ para brillar en La Pista: “Fan número 1 de El canto del loco”

Publicidad