Revive la entrevista completa a Pablo López en El Hormiguero

Pablo López ha llegado a El Hormiguero dispuesto a compartir con Pablo Motos algunas de sus historias y experiencias dentro y fuera de los escenarios. El artista ha repasado su trayectoria y ha hablado de esta nueva etapa de su carrera.

Lo primero de lo que han hablado, como no podía ser de otra manera, ha sido sobre el disco que ha sacado después de seis años sin estrenar álbum. El invitado no ha querido dejar pasar el apoyo que le ha dado en este proceso su gran amigo Antonio Orozco y ha desvelado una preciosa anécdota que vivió con él.

Tras esto, Pablo Motos ha querido saber cómo fue la aventura del artista durante el apagón. El andaluz ha desvelado que le pilló en un tren rumbo a Málaga y que, pese a que pudo 'escapar' se quedó tirado sin gasolina.

Además, también ha habido tiempo para conocer uno de los mayores despistes de su vida. Pablo López ha contado que tenía entradas para ver la final del Mundial... ¡pero se lo perdió por un error de cálculo con la hora!