Lourdes denuncia que su padre murió por una negligencia médica: "Todos sabían que era alérgico al contraste yodado"

Julián, de 85 años, era alérgico al contraste yodado, algo de lo que estaba al tanto el anestesista que le intervino. Este advirtió al cirujano y dejó por escrito que le avisó, pero él actuó por su cuenta, asegurando que por vía biliar, el contraste no produciría reacciones alérgicas.

A las pocas horas, Julián entraba en un coma como consecuencia de una infección con edema cerebral grave. Una agonía que se alargaría 42 días, pero que culminaría en el peor de los finales: la muerte de Julián.

La familia de Julián ha presentado una denuncia penal contra el cirujano, apoyada por un informe del anestesista. Según su hija Lourdes, su padre falleció por una negligencia médica.

"Está en todos los informes que mi padre era alérgico al contraste yodado", asegura Lourdes, "todos lo sabían". Algo a lo que, por causas que aún se desconocen, el cirujano decidió no atender.

El fallecimiento de Julián ha puesto en pie de guerra a su familia, que lucha por demostrar que su muerte se podría haber evitado. ¿Lograrán hacer justicia?