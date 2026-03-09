Antena3
¡Juanma Moreno se moja! ¿A qué político confesaría sus mayores secretos?

Antes de dar por finalizado el programa, Pablo Motos ha sometido al invitado a un divertido juego en el que debía nombrar a uno u otro político.

Patri Bea
El Hormiguero ha arrancado su semana por todo lo alto al recibir por primera vez en plató al Presidente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno se ha abierto con Pablo Motos y ha analizado la actualidad política de nuestro país.

Antes de dar por finalizado el programa, como ya es habitual cuando nos visita un político, Pablo Motos ha sometido al invitado a un curioso y divertido juego en el que Juanma Moreno debía escoger a un político en diferentes situaciones.

El invitado ha tenido claro que dejaría que Feijóo le sujetase la cuerda si hiciese puenting y también ha asegurado que no se le ocurriría dejarle las llaves de su casa a Santiago Abascal si se marchase un mes de vacaciones. ¡Descubre todas las respuestas que ha dado dándole al play al vídeo de arriba!

