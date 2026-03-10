Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Jefe de bomberos que atendió al hombre fallecido tras caer por el hueco del ascensor: "La camilla ni siquiera cabía"

Un hombre ha fallecido en Badajoz tras caer por el hueco del ascensor. Este abrió la puerta sin mirar, sin darse cuenta de que la cabina del ascensor no estaba allí.

Jefe de bomberos

Publicidad

El fallecimiento de un vecino muy querido en Badajoz ha conmocionado a toda la ciudad. El hombre, que iba a trabajar por la mañana, entró al ascensor sin darse cuanta de que este aún no estaba en su planta.

El fallecido se precipitó al vacío desde tres alturas. Un accidente al que acudieron siete bomberos, aunque ya no se podía hacer nada por la vida del hombre.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Alberto Foz, jefe de bomberos que acudió al lugar del accidente. "Era un espacio bastante reducido, unos ocho metros cuadrados y una víctima grande", señala Foz, "la camilla ni siquiera cabía".

Según los vecinos, el ascensor estaba siendo sometido a trabajos de pintado desde el lunes, aunque nadie se explica por qué se abrió la puerta si el ascensor aún no estaba allí.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Jefe de bomberos

Jefe de bomberos que atendió al hombre fallecido tras caer por el hueco del ascensor: "La camilla ni siquiera cabía"

Artrosis

Soledad se sometió a la intervención que cambia la vida de pacientes con artrosis: "Al principio no me lo creía mucho"

Consejos

De la olla express a las regletas: pequeños gestos que nos permiten ahorrar ante la subida de precios por la guerra

Alejandra Rubio y Mar Flores
Suegra contra nuera

La tensión entre Mar Flores y Alejandra Rubio: "Por escribir un libro no es escritora"

"Es épico": la pregunta que dejará fascinados este sábado a los nuevos concursantes de Atrapa un millón
El sábado a las 22 horas

"Es épico": la pregunta que dejará fascinados este sábado a los nuevos concursantes de Atrapa un millón

Verdasco y Boyer
Famosos

¿Tendrán que cambiar Ana Boyer y Fernando Verdasco su residencia fiscal a España?: "Mamá Hacienda no entiende de conflictos bélicos"

La salida de Fernando Verdasco y Ana Boyer ha causado un gran revuelo por tener allí fijada su residencia fiscal. La pareja ha recibido numerosas críticas por huir o ser repatriados ahora que las cosas se han complicado en Oriente Medio. La realidad sería otra.

Samantha Vallejo-Nágera
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la mediática chef Samantha Vallejo-Nágera

Es una de las cocineras más famosas de nuestro país, quien, además de hacerse un hueco en un mundo habitualmente asociado a los hombres, se ha convertido en un rostro muy conocido de la pequeña pantalla.

3_Oscar

Sheila falla al comprar vocal y Óscar le arrebata 950€ gracias al uso del ‘me lo quedo’

España, un país de pagas.

"¿Trabajar o vivir de ayudas?": el debate sobre las 'paguitas' divide a España

2_Virginia

¡La tengo!: Virginia celebra descifrar la respuesta de un panel de 1.350€

Publicidad