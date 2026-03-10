Jefe de bomberos que atendió al hombre fallecido tras caer por el hueco del ascensor: "La camilla ni siquiera cabía"

El fallecimiento de un vecino muy querido en Badajoz ha conmocionado a toda la ciudad. El hombre, que iba a trabajar por la mañana, entró al ascensor sin darse cuanta de que este aún no estaba en su planta.

El fallecido se precipitó al vacío desde tres alturas. Un accidente al que acudieron siete bomberos, aunque ya no se podía hacer nada por la vida del hombre.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Alberto Foz, jefe de bomberos que acudió al lugar del accidente. "Era un espacio bastante reducido, unos ocho metros cuadrados y una víctima grande", señala Foz, "la camilla ni siquiera cabía".

Según los vecinos, el ascensor estaba siendo sometido a trabajos de pintado desde el lunes, aunque nadie se explica por qué se abrió la puerta si el ascensor aún no estaba allí.