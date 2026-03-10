Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AVANCE CIENTÍFICO

Soledad se sometió a la intervención que cambia la vida de pacientes con artrosis: "Al principio no me lo creía mucho"

Un nuevo avance científico podría cambiar la vida de siete millones de españoles que padecen artrosis. Soledad, por ejemplo, ya no siente dolores, algo que pensó que jamás le volvería a ocurrir.

Artrosis

Publicidad

Más de siete millones de españoles padecen artrosis, una enfermedad degenerativa crónica que provoca dolores por todo el cuerpo, especialmente en las articulaciones. Aunque no tiene cura, un nuevo avance científico podría cambiar el escenario, aliviando prácticamente al 100% los dolores.

El tratamiento usa células madre sacadas de la grasa del paciente. La grasa se trata y se inyecta directamente en la zona lesionada, acabando con el dolor y devolviendo movilidad a los pacientes.

Soledad es una de las pacientes que se ha sometido a esta intervención. Esta confiesa que sus dolores eran tan intensos que no confiaba en que el tratamiento funcionara, pero su sorpresa fue mayúscula. "Pasé un año sufriendo lo que no está escrito y, cuando conocí al doctor Zacarías Galo, aunque no me lo creía mucho, decidí probarlo", nos cuenta.

Tras tres meses de recuperación, Soledad ya no sentía ningún dolor. "He pasado de no poder moverme en casa a salir de paseo todos los días", señala.

El tratamiento ha cambiado por completo la vida de Soledad, que ha vuelto a vivir en un cuerpo que hasta ahora convivía con el dolor. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Artrosis

Soledad se sometió a la intervención que cambia la vida de pacientes con artrosis: "Al principio no me lo creía mucho"

Consejos

De la olla express a las regletas: pequeños gestos que nos permiten ahorrar ante la subida de precios por la guerra

Alejandra Rubio y Mar Flores

La tensión entre Mar Flores y Alejandra Rubio: "Por escribir un libro no es escritora"

"Es épico": la pregunta que dejará fascinados este sábado a los nuevos concursantes de Atrapa un millón
El sábado a las 22 horas

"Es épico": la pregunta que dejará fascinados este sábado a los nuevos concursantes de Atrapa un millón

Verdasco y Boyer
Famosos

¿Tendrán que cambiar Ana Boyer y Fernando Verdasco su residencia fiscal a España?: "Mamá Hacienda no entiende de conflictos bélicos"

Samantha Vallejo-Nágera
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a la mediática chef Samantha Vallejo-Nágera

Es una de las cocineras más famosas de nuestro país, quien, además de hacerse un hueco en un mundo habitualmente asociado a los hombres, se ha convertido en un rostro muy conocido de la pequeña pantalla.

3_Oscar
Mejores momentos | 10 de marzo

Sheila falla al comprar vocal y Óscar le arrebata 950€ gracias al uso del ‘me lo quedo’

La concursante del atril amarillo ha querido comprar la letra ‘E’ en dos ocasiones, lo que la ha hecho perder el turno.

España, un país de pagas.

"¿Trabajar o vivir de ayudas?": el debate sobre las 'paguitas' divide a España

2_Virginia

¡La tengo!: Virginia celebra descifrar la respuesta de un panel de 1.350€

1_Sheila

Sheila consigue salvar un marcador de 1.550€ gracias al comodín

Publicidad