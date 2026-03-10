AVANCE CIENTÍFICO
Soledad se sometió a la intervención que cambia la vida de pacientes con artrosis: "Al principio no me lo creía mucho"
Un nuevo avance científico podría cambiar la vida de siete millones de españoles que padecen artrosis. Soledad, por ejemplo, ya no siente dolores, algo que pensó que jamás le volvería a ocurrir.
Más de siete millones de españoles padecen artrosis, una enfermedad degenerativa crónica que provoca dolores por todo el cuerpo, especialmente en las articulaciones. Aunque no tiene cura, un nuevo avance científico podría cambiar el escenario, aliviando prácticamente al 100% los dolores.
El tratamiento usa células madre sacadas de la grasa del paciente. La grasa se trata y se inyecta directamente en la zona lesionada, acabando con el dolor y devolviendo movilidad a los pacientes.
Soledad es una de las pacientes que se ha sometido a esta intervención. Esta confiesa que sus dolores eran tan intensos que no confiaba en que el tratamiento funcionara, pero su sorpresa fue mayúscula. "Pasé un año sufriendo lo que no está escrito y, cuando conocí al doctor Zacarías Galo, aunque no me lo creía mucho, decidí probarlo", nos cuenta.
Tras tres meses de recuperación, Soledad ya no sentía ningún dolor. "He pasado de no poder moverme en casa a salir de paseo todos los días", señala.
El tratamiento ha cambiado por completo la vida de Soledad, que ha vuelto a vivir en un cuerpo que hasta ahora convivía con el dolor. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado!
