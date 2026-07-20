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Patxi Salinas, exjugador y amigo de Luis de la Fuente sobre la victoria de España: "Es el hombre más feliz del mundo"

Como todos los aficionados españoles en estos momentos, el exjugador Patxi Salinas, también celebra la victoria de España. Aunque cree que gran parte de la victoria es gracias a Luis de la Fuente.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Patxi Salinas, exjugador de la Selección Española y compañero de Luis de la Fuente durante cinco temporadas en el Athletic Club, ha revelado que ha mantenido contacto con el actual seleccionador durante el Mundial de 2026.

El exinternacional considera que, aunque el mérito del éxito pertenece en gran medida a los futbolistas, De la Fuente ha sido una pieza clave al apostar por jugadores, el técnico ha dado a la unión del vestuario, creando un grupo sólido en el que el buen ambiente y el sentimiento de familia han sido fundamentales.

Para Salinas, esta Selección se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones y en el mejor ejemplo de cómo el trabajo, la confianza y el compromiso de todo un equipo termina dando sus frutos.

El exdefensa reconoce que ya ha felicitado a De la Fuente con un mensaje, aunque todavía no ha recibido respuesta. Aun así, está convencido de que el seleccionador vive el momento más feliz de su vida. "Es ahora el hombre más feliz del mundo porque ha hecho felices a millones de personas", afirma Salinas, antes de añadir que "él sabe que acaba de hacer la España de su vida". No duda, además, en definirle como "el mejor entrenador de la historia".

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