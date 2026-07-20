Pilar Vidal, desde el hotel de la Selección: comienza la celebración de los campeones del mundo

Ayer se vivió una noche para la historia en el estadio MetLife de Nueva York. España se proclamó campeona del mundo tras imponerse a Argentina en la final del Mundial de 2026. Un gol del delantero de la Selección Española decidió el encuentro y otorgó a nuestro país su segunda estrella.

Como ya ocurriera aquel 11 de julio de 2010 con el inolvidable gol de Andrés Iniesta, la historia volvió a repetirse este 19 de julio de 2026. Y hoy, lunes 20 de julio, España celebra por todo lo alto ese ansiado triunfo. Los campeones recorrerán las calles de Madrid en un desfile que pasará por el Palacio de la Zarzuela, el Palacio de la Moncloa y culminará con una gran fiesta en la plaza de Cibeles.

Nuestra compañera Pilar Vidal se encuentra en la primera parada del recorrido, a las puertas del hotel donde descansan los jugadores tras aterrizar a las 12:30 en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, después de un largo viaje desde Nueva York.

"Es tan emocionante" y "Solo se vive una vez en la vida", asegura Pilar, explicando el ambiente que se respira y el retraso acumulado, además del intenso calor que se vive en la capital.

Los primeros en salir han sido el seleccionador, Luis de la Fuente, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Poco después han aparecido Marc Cucurella y Rodri, mostrando y levantando la Copa del Mundo ante la afición.

Según nos cuenta Pilar, los jugadores apenas han podido descansar desde su llegada y no ha sido hasta hace unos minutos cuando han tenido un breve respiro. Ella permanecerá en el hotel para seguir muy de cerca la salida del resto de la expedición y recoger las primeras imágenes del encuentro entre los campeones del mundo y los miles de aficionados que ya les esperan.

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