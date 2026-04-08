Revive la entrevista completa de Salva Reina y Kira Miró en El Hormiguero
Los actores visitan el programa para presentar su nuevo proyecto y dejan una entrevista repleta de risas, confesiones sobre la pareja y divertidas anécdotas.
Kira Miró y Salva Reina han sido los invitados de la noche en El Hormiguero, donde han acudido para presentar su nueva película y repasar el gran momento profesional que atraviesan. Ambos han protagonizado una entrevista cercana y entretenida junto a Pablo Motos, marcada por la complicidad y el sentido del humor.
Uno de los momentos más comentados ha llegado al hablar sobre las relaciones de pareja. El presentador ha planteado si los deslices esporádicos deben confesarse, a lo que Kira ha respondido con sinceridad: “Yo prefiero no saberlo si es esporádico”. Salva, tirando de ironía, ha bromeado: “Pues por eso no se lo he contado”, provocando las risas en plató y un beso espontáneo entre ambos.
La actriz también ha sorprendido al confesar una de sus fobias más curiosas: no soporta los mocos. “Me da un asco que vomito”, ha dicho entre risas, antes de relatar una anécdota surrealista vivida durante un rodaje con Carlos Santos. En plena escena íntima, Kira se percató de un detalle que le impidió continuar: “De repente miro y tiene un moco… y tuve que parar”.
Entre confidencias, bromas y momentos inesperados, Kira Miró y Salva Reina han dejado una de las entrevistas más divertidas de la semana. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!
