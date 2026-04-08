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Hoy, el humor está asegurado en El Hormiguero con la visita de Kira Miró y Salva Reina

La pareja de intérpretes estará en el programa para presentar sus nuevos proyectos.

Hoy, el humor está asegurado en El Hormiguero con la visita de Kira Miró y Salva Reina

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El Hormiguero recibe esta noche a Kira Miró y Salva Reina, dos intérpretes con una destacada trayectoria dentro del panorama audiovisual español. Ambos visitan el programa para hablar de sus últimos proyectos y del momento profesional que atraviesan.

Durante la entrevista, compartirán anécdotas de rodaje, cómo afrontan nuevos retos interpretativos y su experiencia en distintos formatos, desde la comedia hasta otros géneros. Una conversación cercana en la que también habrá espacio para el humor y para descubrir su lado más personal.

Sobre ellos:

Kira Miró y Salva Reina han desarrollado sólidas carreras en cine, televisión y teatro. Miró se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas del panorama nacional, mientras que Reina ha destacado especialmente en la comedia, ganándose el cariño del público por su naturalidad y carisma. Juntos forman un dúo que combina talento y cercanía sobre y fuera de la pantalla.

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