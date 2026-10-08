LE SALE DEL ALMA
"Papahostias": el insulto en gallego que Luis Zahera reivindica en El Hormiguero
Luis Zahera ha visitado el plató de Pablo Motos para compartir sus divertidas anécdotas con los allí presentes; así como reivindicar una curiosa palabra en gallego.
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Luis Zahera es uno de los actores más de moda hoy en día y sus numerosos proyectos de cine y teatro así lo demuestran. Y es que su personalidad sobre el escenario o en la pantalla (grande y pequeña) es única, tal y como se ha podido apreciar en su visita al plató de Pablo Motos.
Durante la entrevista, el dos veces ganador del Goya ha contado anécdotas de lo más locas, como bien ha sido el caso de sus sustos al volante. Incluso ha hecho un trabajo de introspección, hablando de su padre y su sentido del humor.
Demostrando precisamente este sentido del humor, Pablo le ha pedido que reivindique un insulto en gallego para incluirlo en el diccionario español. Zahera no lo ha tenido que pensar demasiado: "¡Papahostias!". Una palabra que tiene la misma personalidad que el propio intérprete.
¡No te pierdas este fragmento de la entrevista en el vídeo de arriba!
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