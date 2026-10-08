"Papahostias": el insulto en gallego que Luis Zahera reivindica en El Hormiguero

Luis Zahera es uno de los actores más de moda hoy en día y sus numerosos proyectos de cine y teatro así lo demuestran. Y es que su personalidad sobre el escenario o en la pantalla (grande y pequeña) es única, tal y como se ha podido apreciar en su visita al plató de Pablo Motos.

Durante la entrevista, el dos veces ganador del Goya ha contado anécdotas de lo más locas, como bien ha sido el caso de sus sustos al volante. Incluso ha hecho un trabajo de introspección, hablando de su padre y su sentido del humor.

Demostrando precisamente este sentido del humor, Pablo le ha pedido que reivindique un insulto en gallego para incluirlo en el diccionario español. Zahera no lo ha tenido que pensar demasiado: "¡Papahostias!". Una palabra que tiene la misma personalidad que el propio intérprete.

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