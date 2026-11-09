Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Josema se empieza a fijar en Mabel

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos un

Esto es todo lo que va a pasar en el próximo capítulo

Andrés intentará averiguar a que servicio corresponde el pago desorbitado que ha encontrado en el despacho de Gabriel. ¿Descubrirá los enredos que tiene con el abogado?

A su vez, Andrés seguirá enfrentándose a problemas a raíz de los invitados de la boda, esta vez con Tasio y Damián.

A Miguel le durará poco la alegría tras acompañar a Claudia a la misa por su difunto marido. Las pretensiones de la joven le han dejado descolocado… ¿Quieren ambos lo mismo?

Salva se reafirmará en sus sospechas, la cantina no es lugar para curar la enfermedad de su padre… ¿Será Tomás también capaz de reconocerlo? ¿Tomarán nuevas medidas?

Un nuevo bache en la amistad de Paula y Valentina, la futura novia le reprochará las formas que tiene Tasio de exigirle cosas. ¡Menudos modales!

Josema y Mabel tendrán un acercamiento muy revelador, cada vez más seguros de lo que sienten… ¿Qué decidirán? ¿Hacer caso a su corazón? ¿O, por el contrario, respetarán todo lo que les separa?

Sor Amparo, intrigada, le preguntará a don Agustín los motivos de su marcha. ¡Se fue sin despedirse! ¿Por qué tenía tanta prisa?