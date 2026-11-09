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Intentan engañar a Carmen con falsos rescates de su perro: "Me dicen que les haga un bizum o lo matan"

Hace cuatro meses, Felipe, el perro de Carmen, desapareció. Ahora ella ofrece una recompensa para quien lo encuentre, pero se ha enfrentado a muchas personas que han intentado aprovecharse de su desesperación.

Perro Carmen

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Carmen lleva cuatro meses buscando a Felipe, su perro. Este se escapó de casa un día y, desde entonces, no tienen noticias de él y no han dejado de buscarlo.

Fruto de su desesperación, Carmen ofrece una recompensa para quien encuentre o le dé alguna pista del paradero de Felipe. Algo que se ha convertido en el blanco perfecto para estafadores.

"Me llaman y me dicen que les hagan un bizum o lo matan", nos cuenta, entre lágrimas, "luego cuando les pido una foto, me doy cuenta de que es mentira porque me cuelgan".

Carmen está desesperada y pide ayuda a quien sepa algo de Felipe: "Lo busco cada día". Una pérdida y un dolor del que, tristemente, muchos se están aprovechando.

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