Ranking
Los cinco momentos más sorprendentes de las segundas Batallas de La Voz: ¡elige tu favorito!
Las segundas Batallas de La Voz nos han dejado risas, estrategias y mucha emoción. Repasamos los cinco momentazos de la noche. ¡Vota por tu favorito!
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La última gala de Batallas de La Voz nos han dejado una noche llena de actuaciones espectaculares y decisiones complicadas. Los coaches han tenido que despedirse de algunas de sus voces, pero también han encontrado momentos para las risas y los piques.
Desde un inesperado baile de bachata entre Lola Índigo y Melendi hasta las estrategias para conseguir que los mejores talents continúen en el programa. Hemos seleccionado los cinco momentazos de la gala, pero ahora te toca decidir a ti: ¿Cuál ha sido tu favorito?
¡Vota por el mejor momento de las segundas Batallas!
¡Ranking de las segundas batallas de La Voz!
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Lola Índigo y Melendi bailan bachata
¡Quién nos iba a decir que veríamos a Lola Índigo y Melendi bailando bachata en La Voz! Los dos coaches han dejado a un lado la competición por unos instantes para demostrar sus mejores pasos de baile. Un momento espontáneo y divertido que nos ha regalado una de las escenas más sorprendentes de la noche.
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El consejo de Lola Índigo a sus talents antes de las Batallas
Las Batallas son una de las fases más complicadas de La Voz y Lola Índigo lo sabe muy bien. Antes de que sus artistas se enfrenten sobre el escenario, la coach ha querido dedicarles unas palabras para ayudarles a afrontar este gran reto.
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Vanesa Martín se rinde ante una de las Batallas más difíciles
Vanesa Martín ha vuelto a demostrar que ser la quinta coach no es nada sencillo. Las actuaciones de los talents han puesto a la artista ante decisiones cada vez más complicadas, especialmente cuando dos voces merecen continuar.
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Melendi tira de estrategia para quedarse con sus mejores talents
Melendi no está dispuesto a dejar escapar a las voces que más le han conquistado durante las Audiciones a ciegas. Por eso, el asturiano ha intentado jugar todas sus cartas durante las Batallas para conseguir que sus mejores artistas sigan en el programa. Una estrategia que demuestra que, en La Voz, las decisiones de los coaches pueden ser tan importantes como las actuaciones.
- 5
Mika sufre los cuchicheos de Lola Índigo y Melendi para robarle
Los piques entre coaches tampoco han faltado en las segundas Batallas. Lola Índigo y Melendi han comenzado a cuchichear mientras Mika intentaba tomar sus decisiones, dejando claro que ambos estaban muy pendientes de las voces de su equipo.
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