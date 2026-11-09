Los cinco momentos más sorprendentes de las segundas Batallas de La Voz: ¡elige tu favorito!

La última gala de Batallas de La Voz nos han dejado una noche llena de actuaciones espectaculares y decisiones complicadas. Los coaches han tenido que despedirse de algunas de sus voces, pero también han encontrado momentos para las risas y los piques.

Desde un inesperado baile de bachata entre Lola Índigo y Melendi hasta las estrategias para conseguir que los mejores talents continúen en el programa. Hemos seleccionado los cinco momentazos de la gala, pero ahora te toca decidir a ti: ¿Cuál ha sido tu favorito?

¡Vota por el mejor momento de las segundas Batallas!