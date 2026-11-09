Los secretos de la repostería española, de la mano de Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera nos acerca a los sabores más tradicionales de la repostería española en ¿Qué se cuece con Samantha? Un recorrido por los dulces que forman parte de nuestra gastronomía.

La chef repasa algunas de las recetas fritas más populares, como los churros, pestiños, rosquillas y buñuelos. Además, se anima a preparar unos churros en directo. "El truco para que queden huecos es trabajar bien la masa", afirma Samantha.

Los dulces de horno también tienen su protagonismo, con especialidades como la ensaimada, los sobaos pasiegos, la tarta de Santiago o la quesada. Un repaso a la variedad de postres que encontramos por toda España.

Para completar el recorrido, Samantha descubre cuáles son los rellenos más utilizados en estos dulces. La nata, la crema pastelera, el chocolate y el cabello de ángel ponen el toque final. ¡No te pierdas su sección al completo en el vídeo de arriba!