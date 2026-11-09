Reposo se enfrenta a los jóvenes que asesinaron a su hijo en el juicio: "La ley del menor es muy blanda, eso no es justicia"

Aarón, un joven de 17 años de Gerena (Sevilla), fue asesinado en enero al salir del instituto de una puñalada. Un asesinato en el que presuntamente participaron cuatro personas, dos de ellas menores de edad.

Según su madre, Reposo, Aarón estaba amenazado desde hacía tiempo. Uno de los presuntos autores del crimen estaba celoso de él porque iba al colegio con su novia y se seguían en redes sociales. Algo que podría haber desembocando en el terrible asesinato de Aarón.

"No se sabe aún si fue exactamente por celos, pero la chica llamó a su novio para que viniera a agredirlo", afirma Reposo, "la niña es instigadora". Será precisamente en el juicio que se celebra en los próximos días cuando se aclare qué ocurrió.

Ahora, Reposo debe revivir su mayor pesadilla en el juicio. Un juicio en el que se verá cara a cara con los cuatro presuntos autores del asesinato de su hijo. "Estaba deseando que llegaran estos días, pero también temiéndolo", señala Reposo.

Con el juicio, Reposo espera que se castigue a los jóvenes que terminaron con la vida de su hijo, aunque confiesa que no confía en la justicia. "Entran en un centro educativo y salen sin antecedentes penales, para mí eso no es justicia", advierte, "la ley del menor es muy blanda". ¿Logrará la justicia aliviar el dolor de Reposo?