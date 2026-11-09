El insólito ataque de risa de Alejo Sauras intuyendo su derrota ante Alaska en La Pista

El primer duelo en La Pista en este programa de Pasapalabra parecía algo desnivelado… en teoría. Tener a Alaska como rival le ha intimidado a Alejo Sauras. Por eso, ante su seguridad de que iba a caer derrotado, el actor ha optado por despreocuparse y tomarse la prueba con humor. De hecho, le ha entrado un ataque de risa al saber que la canción que tenían que acertar era del año 1978 pero que iban a escuchar una versión de 1999.

“Es que no puedo, tío, ¿cómo voy a competir?”, le ha comentado Alejo a Roberto Leal. Alaska le ha animado: “No lo des por perdido”. Pero el actor ha tirado de ironía: “En cultura musical estamos muy igualados”. Por si fuera poco, la invitada del equipo naranja ha sido más rápida con el pulsador. La sorpresa ha llegado cuando ha reconocido que no tenía “ni idea”. “Alejo, tienes tu oportunidad”, ha señalado Roberto, pero estaba igual de perdido y sólo ha acertado que lo que había sonado era una guitarra.

Con el segundo fragmento, Alaska ha detectado al artista, pero aún no la canción. Ha tenido que esperar a que Roberto diera el título desordenado. De esta forma, Alejo tenía razón en que su rival iba a ganar, pero sabía que iba a costarle tanto y que él mismo iba a tener algunas oportunidades. ¡Revívelo en el vídeo!