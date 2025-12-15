Última hora
Las claves del brutal asesinato de Rob Reiner y su mujer: "Deja un patrimonio cercano a los 200 millones de dólares"
El matrimonio ha sido hallado sin vida el pasado 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, Los Ángeles. Las primeras investigaciones apuntan a su hijo mediano, Nick Reiner, que ya ha sido detenido.
Publicidad
El famoso director de cine Rob Reiner, autor de películas como Cuando Harry conoció a Shally o La princesa prometida ha sido brutalmente asesinado junto a su mujer. Ambos fueron hallados sin vida en su domicilio de Los Ángeles el pasado domingo.
Según fuentes cercanas a la investigación, las dos víctimas fueron apuñaladas hasta la muerte y el principal sospechoso es Nick Reiner, el hijo mediano del matrimonio. Este tuvo un extenso cuadro de adicciones y problemas psicológicos y ya ha sido detenido.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el periodista Toni Belchi. Según nos cuenta, el hijo de Rob Reiner mantuvo una acalorada discusión con su padre horas antes en una fiesta, por lo que ha sido señalado como el principal sospechoso.
Más Noticias
- Ilia Topuria denuncia extorsiones: "Su denuncia tiene nombre y apellidos, sabe quién es porque hay proximidad con esa persona"
- Josian, víctima de la estafa de la caldera: "Me dijo que mi caldera tenía un fallo que, si no arreglaba, me cortaban el gas"
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Saray Muñoz, la hija de Tina de Las Grecas que continúa su legado musical
La investigación continúa, mientras el mundo del cine llora la pérdida de uno de los directores contemporáneos más famosos y queridos, que deja un patrimonio cercano a los 200 millones de dólares.
Publicidad