Así ha sido la entrevista completa a Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi en El Hormiguero

El plató de El Hormiguero ha recibido juntos a Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco en una velada cargada de emoción y buen humor. Los artistas han compartido experiencias personales y profesionales en una charla muy especial.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre su experiencia en La Voz Kids. Los coaches han contado cómo son sus piques y qué se puede esperar de una edición tan mágica como la que verá la luz el próximo 9 de mayo en Antena 3.

Tras esto, Pablo Motos les ha preguntado por cómo ha sido el estreno de Ana Mena en el formato. Sus compañeros se han deshecho en elogios hacia ella y Antonio ha asegurado que su participación ha sido increíble y que es un auténtico regalo escucharle cantar en directo.

Por último, el presentador ha mostrado un desternillante troleo al que ha sometido a parte del equipo de El Hormiguero. ¡Imperdible!