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Así ha sido la entrevista completa a Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi en El Hormiguero

Los coaches que estarán en la próxima edición de La Voz Kids han protagonizado una noche inolvidable.

Así ha sido la entrevista completa a Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi en El Hormiguero

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El plató de El Hormiguero ha recibido juntos a Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco en una velada cargada de emoción y buen humor. Los artistas han compartido experiencias personales y profesionales en una charla muy especial.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre su experiencia en La Voz Kids. Los coaches han contado cómo son sus piques y qué se puede esperar de una edición tan mágica como la que verá la luz el próximo 9 de mayo en Antena 3.

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Tras esto, Pablo Motos les ha preguntado por cómo ha sido el estreno de Ana Mena en el formato. Sus compañeros se han deshecho en elogios hacia ella y Antonio ha asegurado que su participación ha sido increíble y que es un auténtico regalo escucharle cantar en directo.

Por último, el presentador ha mostrado un desternillante troleo al que ha sometido a parte del equipo de El Hormiguero. ¡Imperdible!

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