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¡Desternillante! El imperdible troleo de El Hormiguero que puedes imitar en casa

El equipo del programa ha vacilado a parte de la plantilla y los invitados poniéndoles un anacardo como si fuese un auricular.

¡Desternillante! El imperdible troleo de El Hormiguero que puedes imitar en casa

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La visita conjunta de Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco a El Hormiguero ha estado marcada por el buen ambiente y la conexión entre ellos. Entre risas y confidencias, han repasado momentos clave de sus carreras.

Antes de terminar la entrevista, Pablo Motos ha mostrado un desternillante troleo que ha preparado el propio equipo del programa a sus compañeros. En él, ponían a un anacardo en el oído de la gente y esta no se enteraba que no era lo que creían.

Tal y como ha dicho el presentador, esta es una broma que se puede replicar en casa. ¡Imperdible!

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