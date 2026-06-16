¿Sustituirá la inteligencia artificial a los actores? Tom Holland lo tiene claro: "No entiende las emociones"

El plató de El Hormiguero ha recibido a Tom Holland y Zendaya, dos de las grandes estrellas de Hollywood. Su visita ha dejado una conversación llena de anécdotas, complicidad y momentos inolvidables.

Esta vez, Pablo Motos ha querido reflexionar sobre el peligro que puede tener su profesión con la inteligencia artificial. "¿Hay algo que sea imposible que sustituya?", les ha preguntado el presentador.

Tom ha tomado la palabra y ha parecido tenerlo muy claro: "La creatividad está a salvo de la IA porque tiene que ver con las emociones, con conectar con los demás...", ha dicho el actor asegurando que la inteligencia artificial no es capaz de entender los sentimientos.

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