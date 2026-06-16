Muy inesperado
Tom Holland y Zendaya desvelan su sorprendente pasión por... ¡el ganchillo!
Los actores han contado y demostrado su habilidad con el croché.
Publicidad
Hollywood ha vuelto a El Hormiguero con la visita de Tom Holland y Zendaya. Dos de las mayores estrellas de su generación han compartido anécdotas de rodaje, experiencias internacionales y algunos de los momentos más importantes de sus carreras.
En este momento, Pablo Motos le ha preguntado a los actores por uno de sus hobbies ocultos... ¡el ganchillo! Según han contado, Zendaya ha pasado horas haciendo punto y Tom, como no, terminó aprendiendo.
El presentador ha pedido que entrasen con lo necesario para hacer croché en el plató y la actriz le ha dado una clase exprés en directo. ¡No te pierdas este momentazo!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritasLa
Publicidad