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Tom Holland y Zendaya desvelan su sorprendente pasión por... ¡el ganchillo!

Los actores han contado y demostrado su habilidad con el croché.

Tom Holland y Zendaya desvelan su sorprendente pasión por... ¡el ganchillo!

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Hollywood ha vuelto a El Hormiguero con la visita de Tom Holland y Zendaya. Dos de las mayores estrellas de su generación han compartido anécdotas de rodaje, experiencias internacionales y algunos de los momentos más importantes de sus carreras.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado a los actores por uno de sus hobbies ocultos... ¡el ganchillo! Según han contado, Zendaya ha pasado horas haciendo punto y Tom, como no, terminó aprendiendo.

El presentador ha pedido que entrasen con lo necesario para hacer croché en el plató y la actriz le ha dado una clase exprés en directo. ¡No te pierdas este momentazo!

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Disfruta de la entrevista completa a Tom Holland y Zendaya en El Hormiguero

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