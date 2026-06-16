Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

¿Qué harían si pudiesen pasar desapercibidos? Tom Holland y Zendaya desvelan sus secretos

Los actores han contado qué trucos tienen para poder ir por la calle sin ser acosados por los fans.

¿Qué harían si pudiesen pasar desapercibidos? Tom Holland y Zendaya desvelan sus secretos

Publicidad

Tom Holland y Zendaya han protagonizado una de las entrevistas más esperadas en El Hormiguero. La pareja de actores ha demostrado una vez más la complicidad que les une mientras repasaban su trayectoria y sus próximos desafíos profesionales.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cuáles son sus secretos para pasar desapercibidos por la calle. Tom ha tomado la palabra asegurando, entre risas, que la clave es mirar a qué hora terminan los colegios y no salir jamás en ese horario.

Zendaya, por su parte, ha dicho que el viejo truco de la gorra y las gafas no funciona y que ni siquiera podían pasear sin ser reconocidos con la mascarilla durante el COVID-19. Sin embargo, la actriz ha dicho que no le molesta demasiado y ha afirmado que sus fans son increíbles. ¡Así lo han contado!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Disfruta de la entrevista completa a Tom Holland y Zendaya en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Tom Holland y Zendaya en El Hormiguero

Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera

Pablo Motos desvela cómo está Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera

¿La clave para evitar incendios? El Hormiguero tiene la solución para uno de los problemas del verano

¿La clave para evitar incendios? El Hormiguero tiene la solución para uno de los problemas del verano

Estas son todas las mejoras del nuevo traje de Tom Holland: "Por fin tiene cremallera"
Imperdible

Estas son todas las mejoras del nuevo traje de Tom Holland: "Por fin tiene cremallera"

¿Sustituirá la inteligencia artificial a los actores? Tom Holland lo tiene claro: "No entiende las emociones"
Se sinceran

¿Sustituirá la inteligencia artificial a los actores? Tom Holland lo tiene claro: "No entiende las emociones"

Tom Holland y Zendaya desvelan su sorprendente pasión por... ¡el ganchillo!
Muy inesperado

Tom Holland y Zendaya desvelan su sorprendente pasión por... ¡el ganchillo!

Los actores han contado y demostrado su habilidad con el croché.

¿Qué harían si pudiesen pasar desapercibidos? Tom Holland y Zendaya desvelan sus secretos
Imperdible

¿Qué harían si pudiesen pasar desapercibidos? Tom Holland y Zendaya desvelan sus secretos

Los actores han contado qué trucos tienen para poder ir por la calle sin ser acosados por los fans.

"Es un grandísimo evento": Roberto Leal habla, por primera vez, de la nueva prueba final de Pasapalabra

"Es un grandísimo evento": Roberto Leal habla, por primera vez, de la nueva prueba final de Pasapalabra

Un nuevo 23 en El Rosco deja a David entre la espada y la pared

¡Javier, intratable en modo “kamikaze”! Un nuevo 23 en El Rosco deja a David entre la espada y la pared

Alicia Borrachero, en estado de gracia: completa el panel de las Palabras Cruzadas

Alicia Borrachero, en estado de gracia: completa el panel de las Palabras Cruzadas de manera “impecable”

Publicidad