¿Qué harían si pudiesen pasar desapercibidos? Tom Holland y Zendaya desvelan sus secretos

Tom Holland y Zendaya han protagonizado una de las entrevistas más esperadas en El Hormiguero. La pareja de actores ha demostrado una vez más la complicidad que les une mientras repasaban su trayectoria y sus próximos desafíos profesionales.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cuáles son sus secretos para pasar desapercibidos por la calle. Tom ha tomado la palabra asegurando, entre risas, que la clave es mirar a qué hora terminan los colegios y no salir jamás en ese horario.

Zendaya, por su parte, ha dicho que el viejo truco de la gorra y las gafas no funciona y que ni siquiera podían pasear sin ser reconocidos con la mascarilla durante el COVID-19. Sin embargo, la actriz ha dicho que no le molesta demasiado y ha afirmado que sus fans son increíbles. ¡Así lo han contado!

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