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Maluma revela cómo logró superar la ansiedad tras años de éxito: “Me perdí por el camino”

El cantante colombiano ha explicado en El Hormiguero cómo años de trabajo, la pérdida de su abuela y la llegada de su hija le hicieron replantearse su vida. Su nuevo álbum también es un homenaje al niño soñador que nunca ha querido olvidar.

Maluma en El Hormiguero

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Maluma ha compartido con Pablo Motos una de las etapas más personales de su vida. Después de más de diez años trabajando sin parar para cumplir su sueño de vivir de la música, el artista se dio cuenta de que, en algún momento, se había alejado de sí mismo y del propósito que le había llevado hasta allí.

La llegada de su hija Paris y la muerte de su abuela coincidieron con una etapa de muchas preocupaciones y nervios constantes. “Por la noche no podía dormir”, ha recordado al hablar de la ansiedad que llegó a sufrir. El cantante se planteó recurrir a ansiolíticos, pero decidió buscar otras herramientas para afrontar lo que estaba viviendo. Se reunió con maestros, algunos budistas, y con personas que habían pasado por experiencias similares a la suya.

A partir de ahí, comenzó a cambiar su estilo de vida, a pasar más tiempo con Dios y su familia y a dejar de lado ciertos estímulos. Poco a poco, fue regulando su sistema nervioso y encontró una manera diferente de afrontar sus miedos. “Vivir a través del amor y no del temor”, ha resumido.

Maluma también ha encontrado en la música una forma de sanar. Su álbum Loco x volver nació en una etapa de ansiedad y le ayudó a calmarse y conectar con sus emociones. Este trabajo es también un homenaje al niño que fue. Cuando entró en la industria musical, Maluma se alejó de muchas cosas, entre ellas los consejos de sus abuelos. Ahora ha querido recuperar a aquel niño soñador que vivió experiencias bonitas, aunque también complejas. “Lo aplaudo y lo honro”, ha afirmado.

Tras este proceso de transformación, el artista asegura sentirse una persona diferente. “Hoy en día te puedo decir que soy un caso de superación”, ha explicado.

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