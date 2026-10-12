Maluma desvela cómo era de pequeño: "Toda mi vida he sido muy travieso"

Maluma ha visitado El Hormiguero para compartir las últimas novedades de su carrera musical. El artista colombiano ha hablado de su presente profesional y ha repasado algunas de las experiencias más especiales que ha vivido durante su trayectoria.

En este momento, Pablo Motos ha querido saber cómo era el invitado de pequeño. El cantante ha asegurado que siempre ha sido un líder en todos los aspectos de su vida, pero ha reconocido que era bastante travieso.

Para demostrarlo, Maluma ha contado cuál fue su mayor travesura y ha aprovechado para pedir perdón. Según ha dicho, puso un alfiler en el asiento de la profesora y, cuando se sentó, él fue el único que se río de toda la clase. ¡No te lo pierdas!