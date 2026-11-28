Mika ha llegado a la primera Semifinal de La Voz 2026 con tres grandes voces en su equipo. Carlos, Rubén y Aura han sacado su mejor versión sobre el escenario en una noche espectacular en la que solo dos de ellos podían continuar en el programa.

La primera plaza para la siguiente Semifinal ha estado en manos de los espectadores, que se han decantado por Carlos, garantizando así su continuidad en los Directos de La Voz.

Mika ha tenido que elegir entre Rubén y Aura para completar su equipo. Finalmente, el coach ha apostado por Aura, una decisión que ha supuesto la despedida de Rubén tras su paso por el primer Directo.

Con Carlos y Aura en sus filas, Mika afrontará la segunda Semifinal de La Voz 2026 con el objetivo de llevar a sus dos voces hasta la gran Final del programa.