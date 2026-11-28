Aura ha desplegado toda su personalidad sobre el escenario de la primera Semifinal de La Voz 2026. La talent ha hecho suyo ‘Color esperanza’, el inolvidable himno del pop latino publicado por Diego Torres en 2001 y compuesto junto a Coti Sorokin y Cachorro López, con el objetivo de ganarse una de las diez plazas que dan acceso a la siguiente ronda.

Defender un tema tan popular y cargado de simbolismo exige mucha seguridad, más aún en una gala en directo donde cada detalle marca la diferencia. Lejos de intimidarse, Aura ha llevado la canción a su propio terreno gracias a una versión de toques acústicos llena de luz, carisma y cercanía.

La concursante ha aprovechado este clásico para mostrar su lado más sensible, su calidez vocal y esa facilidad natural para conectar con el público desde el primer acorde. "Eres un alma delicada y esa es la verdad y no es algo negativo. Más delicado no es débil ni es menos fuerte", ha asegurado Mika sobre su talent reconociendo que "cuando estás cantando me provocas emoción".